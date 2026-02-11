Ravezzani: "Toni e termini usati da Conte da tifoso becero, non da tecnico di top club"

Fabio Ravezzani, direttore di Tele Lombardia, ha stigmatizzato la reazione di Antonio Conte nei confronti dell'arbitro Manganiello dopo il mancato rosso a Ramon attraverso un post sul proprio account X: "Toni e termini usati da Conte per l’errore (clamoroso) di Manganiello sulla mancata espulsione di Ramon sono da tifoso becero, non da allenatore di grande club. Così come l’allusione di due settimane fa ad arbitri e Var: Spero siano in buona fede. Lo sport non può tollerare".