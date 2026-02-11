Ravezzani: "Toni e termini usati da Conte da tifoso becero, non da tecnico di top club"
Fabio Ravezzani, direttore di Tele Lombardia, ha stigmatizzato la reazione di Antonio Conte nei confronti dell'arbitro Manganiello dopo il mancato rosso a Ramon attraverso un post sul proprio account X: "Toni e termini usati da Conte per l’errore (clamoroso) di Manganiello sulla mancata espulsione di Ramon sono da tifoso becero, non da allenatore di grande club. Così come l’allusione di due settimane fa ad arbitri e Var: Spero siano in buona fede. Lo sport non può tollerare".
Toni e termini usati da Conte per l’errore (clamoroso) di Manganiello sulla mancata espulsione di Ramon sono da tifoso becero, non da allenatore di grande club. Così come l’allusione di due settimane fa ad arbitri e Var: Spero siano in buona fede. Lo sport non può tollerare.— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) February 11, 2026
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Roma
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro