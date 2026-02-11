Longhi: "Como irriconoscibile, gara bruttina. Gol Vergara unico bagliore"
Il giornalista Bruno Longhi ha commentato il quarto di finale di Coppa Italia perso dal Napoli ai calci di rigore contro il Como attraverso il proprio account X: "Il Como ritorna a giocare una semifinale di Coppa Italia dopo 40 anni. Elimina il Napoli ai rigori (unico a lato quello di Lukaku) al termine di una partita bruttina condizionata dal tatticismo e in cui l’unico bagliore in una serata di pioggia battente è stato il gol dell’1-1 di Vergara, fotocopia di quello realizzato con la Fiorentina.
La squadra di Fabregas, irriconoscibile nell’atteggiamento (troppo rinunciatario) affronterà l’Inter in semifinale".
Il @Como_1907 , ritorna a giocare una semifinale di #CoppaItalia dopo 40 anni. Elimina il @sscnapoli ai rigori (unico a lato quello di #Lukaku) al termine di una partita bruttina condizionata dal tatticismo e in cui l’unico bagliore in una serata di pioggia battente è stato il…— bruno longhi (@bruno_longhi) February 10, 2026
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Roma
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro