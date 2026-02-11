Crc, Giordano: "Manganiello non sarà fermato, AIA giudica non negativa la sua prestazione"
Manganiello, l'arbitro di Napoli-Como, non sarà fermato per la direzione di gara di ieri. Lo scrive Marco Giordano, giornalista di Radio Crc, in un post su X: "L'AIA nel complesso giudica non negativa la sua prestazione, anzi viene valutata come buona.
Sull'episodio del secondo giallo mancato a Ramon: l'assegnazione del secondo giallo sarebbe stata ritenuta corretta, ma viene accettata anche la lettura di Manganiello che non ha ritenuto SPA, azione promettente chiara, quella di Hojlund. Sono questi i casi in cui viene concessa la discrezionalità all'arbitro".
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
