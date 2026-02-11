Conte al Gambrinus: tazzina storica in omaggio al tecnico azzurro
Antonio Conte è stato ospite del Gran Caffé Gambrinus, storico locale di piazza Trieste e Trento, nel cuore di Napoli. L’allenatore azzurro è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi presenti, che lo hanno salutato con affetto e curiosità durante la sua visita.
Nel corso dell’incontro, l'allenatore del Napoli ha ricevuto in omaggio una tazzina simbolica del celebre caffè partenopeo, consegnata dalla vice direttrice Manuela Sebastiani. Un gesto dal forte valore simbolico, che suggella il legame tra il tecnico e la città, in uno dei luoghi più rappresentativi della tradizione napoletana.
