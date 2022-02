Alvino sul rigore negato: "La splendida vittoria non faccia passare in cavalleria l'ennesimo torto"

Rigore negato al Napoli contro la Lazio, il giornalista Carlo Alvino ha scritto sui social

Rigore negato al Napoli contro la Lazio, lo scrive anche il Corriere dello Sport oggi in edicola, ma non tutti se ne sono accorti e ne parlano. Il giornalista Carlo Alvino ha scritto sui social: "La splendida vittoria non deve far passare in cavalleria l’ennesimo torto subito dal Napoli. I piangina del nord escono allo scoperto noi non restiamo in silenzio!".