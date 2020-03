Alvino svela: "Contatti tra calciatori e Assocalciatori. Si chiedono garanzie per scendere in campo"

Il giornalista Carlo Alvino ha pubblicato un messaggio in merito al delicato momento che sta vivendo il calcio italiano riguardo all'emergenza Coronavirus svelando che alcuni calciatori chiedono garanzie per scendere in campo: "Emergenza Coronavirus diversi contatti nelle ultime ore tra numerosi calciatori e L'assocalciatori. Chiedono le garanzie per scendere in campo. Situazione da monitorare"

