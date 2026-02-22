Alvino: "Vergognoso revocare rigore! L'intensità la decide l'arbitro in campo"

vedi letture

Il Napoli perde con l'Atalanta ma la gara è stata condizionata dal rigore revocato nel primo tempo. A tal proposito Carlo Alvino sui social commentando l'episodio ha scritto: "Revocare il rigore al Napoli è vergognoso! L’intensità la decide l’arbitro in campo. Se non è rigore Chiffi ha il dovere di ammonire Hojlund… non lo ammonisce perché sa che il danese subisce fallo. È una vergogna!".