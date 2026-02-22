Zazzaroni: "Gol tolto a Gutierrez tra i primi posti per caz*ate arbitrali dell'anno"
"Il gol annullato a Gutierrez per un presunto fallo di Hojlund su Hien figura ai primi posti della classifica stagionale delle caz*ate arbitrali".
Lo ha scritto sui social il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni in riferimento all'episodio che ha visto protagonista l'arbitro Chiffi a inizio secondo tempo del match di Bergamo.
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
