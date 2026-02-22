Zazzaroni: "Gol tolto a Gutierrez tra i primi posti per caz*ate arbitrali dell'anno"

"Il gol annullato a Gutierrez per un presunto fallo di Hojlund su Hien figura ai primi posti della classifica stagionale delle caz*ate arbitrali".

Lo ha scritto sui social il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni in riferimento all'episodio che ha visto protagonista l'arbitro Chiffi a inizio secondo tempo del match di Bergamo. 