Addio al piccolo Domenico: il messaggio di cordoglio della SSC Napoli
TuttoNapoli.net
Una notizia straziante per l'intera città di Napoli: il piccolo Domenico, il bambino di 2 anni protagonista nelle ultime settimane di un incredibile errore del sistema sanitario, non ce l'ha fatta. A dare la terribile notizia è stato direttamente l'ufficio stampa del Monaldi.
È arrivato anche il messaggio di cordoglio della SSC NAPOLI attraverso l'account X della società: "Ciao Domenico, riposa in pace piccolo angelo", il messaggio del club partenopeo che rapidamente è stato condiviso da tantissimi tifosi che da giorni stanno seguendo l'incredibile vicenda.
Ciao Domenico, riposa in pace piccolo angelo 💙— Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 21, 2026
Pubblicità
Dai social
Copertina Osimhen: "Scudetto unico, Spalletti come un padre! A Napoli ho ritrovato me stesso" di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
22 feb 2026 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Atalanta
|Napoli
In primo piano
Valentina De Laurentis: "Papà pilastro del club. Dietro la maglia ci deve essere richiamo alla città"
Fabio TarantinoTuttonapoliInfortunio Rrahmani, tutte le soluzioni di Conte. E spunta ipotesi a sorpresa
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la squallida assonanza Vergara-Bastoni, i due missili di Conte, Alisson asfalta Lang e Buongiorno canta contro la paura
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Mancano 13 partite e sarà durissima, ecco cosa ho detto ai ragazzi. Su Alisson e Giovane..."
Redazione Tutto Napoli.netL'usura ha colpito anche McTominay, non ha recuperato: salta anche la Roma
Pierpaolo MatroneAlisson Santos si presenta: "Napoli, che sogno! Da Conte imparo molto. Su ruolo, città e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Basta discorsi arbitrali! Speriamo possano essere più coraggiosi. Tifosi unici a capire nostri sforzi"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com