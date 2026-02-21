Addio al piccolo Domenico: il messaggio di cordoglio della SSC Napoli

Oggi alle 10:33Dai social
di Daniele Rodia

Una notizia straziante per l'intera città di Napoli: il piccolo Domenico, il bambino di 2 anni protagonista nelle ultime settimane di un incredibile errore del sistema sanitario, non ce l'ha fatta. A dare la terribile notizia è stato direttamente l'ufficio stampa del Monaldi.

È arrivato anche il messaggio di cordoglio della SSC NAPOLI attraverso l'account X della società: "Ciao Domenico, riposa in pace piccolo angelo", il messaggio del club partenopeo che rapidamente è stato condiviso da tantissimi tifosi che da giorni stanno seguendo l'incredibile vicenda.