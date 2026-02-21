Ziliani ironico: "Grazia a Kalulu? Esagerato, Juve ne ha avute già tante in 30 anni..."

Il giornalista Paolo Ziliani ha pubblicato un tweet ironico su X, commentando la decisione della FIGC di respingere la richiesta della grazia alla Juventus per la squalifica di Kalulu: "Esclusivo: il motivo della grazia negata a Kalulu. La FIGC ha detto no alla Juventus perchè dopo tutte le grazie ricevute negli ultimi 30 anni dargliene un'altra pareva esagerato. Dai gol di Muntari, Bierhoff e Bianconi con palla entrata di mezzo metro e non convalidati, ai rigori per simulazioni di Del Piero, Zambrotta, Krasic e Cuadrado, ai casi Orsato-Pjanic, Ceccarini-Ronaldo, Racalbuto-Zalayeta passando per altri scempi compiuti sempre a danni dei rivali: qui 15 video (cento non ci stavano) di 25 anni di orrori arbitrali pro Juventus Profondo sgomento ha suscitato nel popolo juventino, ma soprattutto nei media al gran completo, dai giornali alle tv, dalle radio a siti web, la decisione della FIGC di negare la grazia chiesta dalla Juventus per il suo difensore Kalulu che sabato scorso nella partita di San Siro contro l’Inter, ingiustamente espulso dall’arbitro La Penna, è stato squalificato per una giornata e non potrà quindi scendere in campo oggi in Juventus-Como.

Nonostante non sussistano dubbi sul fatto che l’espulsione dello juventino sia stata ingiusta, la FIGC ha ritenuto che non fosse il caso di derogare dalle regole e ha respinto il ricorso del club bianconero. Fonti attendibili riferiscono che il vero motivo della mancata concessione della grazia a Madama sia stato però un altro: e cioè il timore di esagerare. Con le dovute maniere il Palazzo ha spiegato infatti al club che la Juventus va avanti da una vita a furia di grazie a suo favore dispensate dal mondo arbitrale; e insomma, per un cartellino giallo di troppo ricevuto a sfavore, intervenire con un provvedimento straordinario come la grazia pareva - come dire - un tantino fuori luogo. Per facilitare la comprensione della decisione presa, la FIGC ha fornito ai legali della Juventus un mini dossier comprensivo di video di 15 fra i più clamorosi scempi arbitrali commessi a danno degli avversari di Madama scelti a caso tra centinaia".