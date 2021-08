Alvino: “Viste le cifre e la Coppa d’Africa, non credo che ADL darà l’ok alla cessione di Petagna”

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter le indiscrezioni di mercato in merito alla cessione di Andrea Petagna alla Sampdoria: “Leggendo le cifre del prestito (poche centinaia di migliaia di euro) faccio fatica a pensare che in vista della Coppa d’Africa e con l’obiettivo CL da cercare di centrare, Adl possa dare l’assenso alla partenza di Petagna. È una mia idea spero di non sbagliarmi”.

