Foto Anche Dries è a Napoli: il bel risveglio della famiglia Mertens

Non solo Piotr Zielinski è a Napoli per il weekend, ma un altro ex azzurro è in città per trascorrere qualche giorno di vacanza. Si tratta di Dries Mertens, che è tornato nella sua casa napoletana di Palazzo Donn'Anna.

A testimoniare la presenza a Napoli della famiglia Mertens è la moglie di Dries, Katrin Kerkhofs, che pubblica in una 'storia' su Instagram la foto dalla loro abitazione col Vesuvio sullo sfondo,scrivendo: "Buongiorno". Di seguito lo scatto.