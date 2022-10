Anguissa convocato, Alvino contro la Gazzetta: "Complimenti a chi pronosticava ben altro”

Andrè Frank Anguissa sarà convocato per la gara di domani tra Napoli e Rangers, così come annunciato da Luciano Spalletti in conferenza stampa

Andrè Frank Anguissa sarà convocato per la gara di domani tra Napoli e Rangers, così come annunciato da Luciano Spalletti in conferenza stampa. Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha commenta in maniera pungente su Twitter la previsione della Gazzetta dello Sport in merito al rientro del camerunese: “Napoli-Rangers, Anguissa convocato… complimenti all’informazione precisa e puntuale di chi il 14 ottobre pronosticava ben altro…” Napoli-Rangers #Anguissa convocato… complimenti all’informazione precisa e puntuale di chi il 14 ottobre pronosticava ben altro… pic.twitter.com/wVFJJMKD58 — Carlo Alvino (@Carloalvino) October 25, 2022