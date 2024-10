Arriva la risposta social del Napoli: applausi alla sportività del Como

Pronta la risposta della SSCNapoli che su X ha appaludito la società lariana e stretto la mano virtualmente per la sportività dimostrata.

Napoli-Como è stata una gara all'insegna dello spettacolo in campo e della sportività sugli spalti tra le tifoserie. Il club lariano ha ringraziato per l'accoglienza ricevuta proponendo per sdebitarsi un'iniziativa, annunciata sui social, per la gara di ritorno a Como.

