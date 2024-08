Atalanta annuncia Brescianini, sfottò bergamaschi e ironia napoletana: "Non meritavi l'addio"

Marco Brescianini è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atalanta: il centrocampista lascia il Frosinone dopo il caso singolare che lo ha visto realizzare le visite mediche per il Napoli ma accordarsi poco dopo con il club bergamasco. Sotto il post Instagram dell'Atalanta, sono tantissimi gl sfottò umoristici sia dei tifosi bergamaschi che partenopei: "alla faccia dei Napoletani", "benvenuto a Napoli, ah no", "non meritavi di andare via", si legge tra i vari commenti.

Ecco il post dell'Atalanta: