Atalanta, de Roon preoccupato per Demme: "Spero sia tutto a posto"

Marteen de Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha commentato su Twitter il pareggio nella semifinale d'andata contro il Napoli, dedicando un pensiero per Diego Demme, colpito al volto da una pallonata che l'ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco: "Un pareggio a reti inviolate non necessita di didascalia. Speriamo solo di poter inserire una didascalia diversa la prossima settimana. Ancora un po' a disagio nel vedere Demme crollare dopo essere stato colpito dalla palla così forte. Spero sia tutto a posto..."

A goalless draw doesn’t need a caption. Let’s just hope I can put a different caption next week. Still a bit uncomfortable by seeing Demme go off after he got hit by the ball that hard. Hope all is well... pic.twitter.com/o7ONNHZBel