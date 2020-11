Attacchi social a Lady Insigne per la campagna contro violenza sulle donne: “Nessuno più rispettoso di Lorenzo!”

Dopo mesi si parla ancora dello scherzo fatto da Le Iene a Lorenzo Insigne. Dopo la pubblicazione del post della Ssc Napoli contro la violenza sulle donne, con proprio Lorenzo e Jenny protagonisti, sono stati tanti i commenti denigratori nei confronti del capitano del Napoli, con riferimenti legati proprio allo scherzo di cui fu vittima Insigne gli scorsi mesi. Con Jenny Darone, la compagna di Lorenzo che fu complice delle Iene, ha deciso una volta per tutte di prendere una posizione chiara su Instagram: "Sinceramente credo che si stia calcando la mano su uno scherzo che a mio parere sarebbe dovuto rimanere tale e invece con grande dispiacere mi rendo conto che c’è ancora una piccola parte di persone, mi permetto, poco intelligenti che in quello scherzo hanno visto altro, o meglio, hanno voluto vedere altro.

Come ogni scherzo che si rispetti è stato studiato, montato e marcato su determinati aspetti ad hoc, per far sì che riuscisse. Non sto qui a giustificare mio marito perché sinceramente non ha bisogno di essere difeso, io e le persone che ci e lo conoscono sanno che uomo è, nei miei e nei confronti di chiunque, uomo o donna che sia, ma intervengo oggi dopo mesi che leggo commenti simili solo perché il tema della violenza sulle donne è così tanto delicato e così tanto attuale che non può e non deve essere confuso con uno scherzo che ci ha visti protagonisti qualche tempo fa.

Presuntuosamente mi permetto di dire che ad oggi nel mio percorso di vita non ho ancora conosciuto uomo più rispettoso di mio marito, degno oggi e da sempre di portare ed essere testimone di quella striscia rossa sul suo viso".