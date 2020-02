"Auguri Llorente", il messaggio della Ssc Napoli per il compleanno dello spagnolo

Compleanno in casa Napoli, il giorno il pareggio di Champions contro il Barcellona. Fernando Llorente, infatti, compie oggi 35 anni e proprio la Ssc Napoli ha dedicato sui social un tweet per l'attaccante spagnolo arrivato la scorsa estate in azzurro: "Tanti auguri di buon compleanno a Llorente! Il nostro numero 9 compie 35 anni".

