Auriemma: "Altro che Conte, ecco il vero motivo del viaggio di ADL a Ibiza"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha pubblicato un post sui social in cui ha svelato il vero motivo per cui De Laurentiis è a Ibiza in questi giorni. Un viaggio di piacere, una vacanza, e non un viaggio per lavoro: "Da Ibiza mi raccontano che De Laurentiis non aveva alcun incontro segreto con Conte, più semplicemente sarebbe andato lì per organizzare il matrimonio di uno dei suoi figli".

