Auriemma: "Di Kvaratskhelia se ne trovano ovunque, bisogna incassare e salutare"

Sono ore calde sul fronte Kvaratskhelia con i rumors dalla Francia sull'assalto del Psg (respinto al mittente) e quelli sull'incontro tra Manna ed il suo agente per strappare la permnenza almeno per un altro anno. Della situazione ha scritto sui social il giornalista di Tuttosport, Raffaele Auriemma: "Per me esiste un solo slogan che le squadre di calcio devono adottare in sede di mercato: prendi i soldi e falli scappare. Farsi dare un bel pacco di euro (100 milioni) e salutare, ringraziando, chi pensa di sentirsi felice altrove. Di #Kvaratskhelia se ne trovano ovunque.