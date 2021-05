Auriemma difende Gattuso: "43 punti nel girone di ritorno, meritava la Champions”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato su Twiiter il deludente pareggio del Napoli col Verona che non porta gli azzurri in Champions League: "Anch’io come Aurelio De Laurentiis voglio rincuorare il Napoli che ha fatto 43 punti nel girone di ritorno, senza riuscire per lo sfortunato 1-1 col Verona ad ottenere una meritata Champions. Mi fanno molta pena certi fan del Napoli che speravano in questo esito finale della stagione".

