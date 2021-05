Auriemma difende Gattuso: “Sottovalutato e calpestato da capre che sostengono di essere tifosi”

"E’ l’ennesimo dato statistico che conferma quanto Gattuso sia stato non sottovalutato, ma addirittura calpestato da certe capre che sostengono di essere tifosi del Napoli. Spero per il bene di tutti i fan azzurri che Dio illumini DeLaurentiis nella scelta del nuovo tecnico". Così il giornalista Raffaele Auriemma su Twitter, in riferimento all'operato al Napoli di Rino Gattuso in base ad un dato statistisco sul rendimento del tecnico con gli azzurri.

