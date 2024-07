Auriemma: "Facesse ammenda chi offendeva Conte, ha dato un segnale di appartenenza"

"Si può essere tifosi di una squadra ed essere anche il miglior professionista della tua acerrima avversaria".

Il giornalista Raffaele Auriemma si è così espresso su Antonio Conte attraverso un post su Facebook: "Non è un dettaglio trascurabile. L’appartenenza rappresenta in tutte le cose della vita la 'marcia in più' quella che occorre per tagliare traguardi a dispetto della differenza di valori. Il 'forza Napoli' scandito da Antonio Conte è stato vero, sincero, ancor più concreto se pronunciato da chi coltiva sportivamente una fede juventina.

Il suo è stato un segnale di appartenenza professionale, un insegnamento rivolto soprattutto a tromboni sfiatati e cialtroni che inquinano la nostra professione giocando a fare i padroni del valore. Si può essere tifosi di una squadra ed essere anche il miglior professionista della tua acerrima avversaria. Facesse ammenda chi offendeva Conte quando difendeva i colori della Juventus, prendesse nota chi crede di ingraziarsi il tifo napoletano scaricando odio sugli altri. Il karma insegna che prima o poi ti ritorna tutto".