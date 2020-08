Auriemma: "Leggo corbellerie sul numero dei convocati, ecco perchè ci sono 34 convocati"

Raffaele Auriemma, via Facebook, ha commentato la polemica sul numero dei convocati di Rino Gattuso per il ritiro di Castel di Sangro: "Sì, i convocati di Gattuso per Castel di Sangro sono 34. Sento dire, dai soliti che ignorano, un bel po’ di corbellerie. Tipo “Sono troppi e qualcuno bisognava evitare di portarlo in ritiro”.

1) se una società non convoca un suo tesserato per il lavoro nel ritiro precampionato, è passibile di sanzioni anche pesanti

2) forse non sanno che dopo il triangolare del giorno 28, lasceranno il ritiro in Abruzzo 13/14 azzurri perché risponderanno alla convocazione delle Nazionali per amichevoli o gare di Nations League. In tal caso Gattuso forse dovrà chiamare qualche Primavera per poter fare una gara 11 contro 11"