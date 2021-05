Auriemma: "Niente calcoli, il Napoli a Firenze dovrà solo vincere"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato su Twitter l'attuale situazione di classifica in zona Champions: "Visti i risultati di stasera, è del tutto evidente che non andrà in Champions League chi commetterà anche un mezzo passo falso negli ultimi 180’. Niente calcoli, il Napoli a Firenze dovrà solo vincere".

