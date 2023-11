Auriemma: "Non ho mai visto Mazzarri fare il 4-3-3, curioso di vedere come giocherà"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha scritto un post sui social

Il giornalista Raffaele Auriemma ha scritto un post sui social: "Sono davvero curioso. Come sistemerà il Napoli tatticamente il nuovo allenatore Walter Mazzarri? Non ho mai visto giocare le sue squadre con il 4-3-3, però lui stesso ha dichiarato di recente di aver studiato a lungo la squadra di Spalletti e che si ritrova in molti principi dello stesso. Non ci resta che dargli fiducia per rimettere in moto questa squadra appassita e demotivata: ha dimostrato di meritarlo nei 3 anni e mezzo trascorsi sulla panchina azzurra".