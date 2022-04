Auriemma: "Questo sfascio conseguenza del clima di disimpegno creato dal club"

"Un rimedio tardivo e improduttivo a carico di un gruppo di calciatori notoriamente sprovvisto di apparato riproduttivo maschile".

Il Napoli sceglie la strada del ritiro per uscire dagli ultimi deludentissimi risultati in campionato (1 nelle ultime 3 gare). Questo il commento su Instagram del giornalista Raffaele Auriemma: "Un rimedio tardivo e improduttivo a carico di un gruppo di calciatori notoriamente sprovvisto di apparato riproduttivo maschile. Ma questo sfascio è anche la conseguenza del clima di disimpegno creato dal club con la logica dello spending review previsto per il prossimo anno".