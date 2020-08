Auriemma ringrazia Gattuso e la squadra: "Hanno rimesso in piedi la stagione e vinto la Coppa"

Il giornalista Raffaele Auriemma, dopo l'elinazione del Napoli in Champions, commenta così su Twitter: “Grazie” ogni commento sarebbe superfluo per valutare la stagione del Napoli. Bisogna solo ringraziare Gattuso e la squadra per aver rimesso in piedi la stagione con la vittoria della Coppa Italia"

