Auriemma: "Se Conte raggiunge la vetta, sono cavoli amari: nessuno riesce a buttarlo giù"

Il Napoli travolge il Cagliari in trasferta con un sonoro 4-0, mentre l'Inter pareggia col Monza lasciando gli azzurri soli al primo posto. A parlare dell'argomento è stato il giornalista Raffaele Auriemma, che sul suo profilo Facebook scrive:

"Vittoria squillante a Cagliari contro una squadra che non avrebbe meritato un passivo così pesante. Il lavoro di Conte sta dando i frutti sperati perché finalmente dispone del centravanti indispensabile per il suo gioco: la vera svolta si è avuta con Lukaku in campo. Se domani sera l’Udinese non vincerà a Parma ed il Verona non farà risultato a Roma contro la Lazio, il Napoli sarà da solo in testa alla classifica di Serie A dopo sole 4 giornate e la pesante sconfitta (3-0) di Verona all’esordio. Poi saranno cavoli amari per tutti: quando Conte raggiunge la vetta, nessuno riesce a buttarlo giù".