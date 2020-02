Auriemma su Mertens: "Il Napoli ha il dovere di non perderlo"

Dries Mertens è stato contro il Cagliari il man of the match, siglando il gol decisivo che è valso 3 punti importantissimi per la squadra di Gattuso per provare ad agguantare la zona Europa. Il giornalista Raffaele Auriemma ha pubblicato un post su Twitter con chiaro riferimento a Dries Mertens: "Perchè i grandi club sperano di prenderlo a zero, perchè il Napoli ha il dovere di non perdere Mertens"

Perché i grandi club sperano di prenderlo “a zero”, perchè il @sscnapoli ha il dovere di non perdere @dries_mertens14 #CagliariNapoli 0-1 pic.twitter.com/qo916N8qnR — Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) February 16, 2020