Ufficiale Confermato Starace! Lo storico magazziniere annuncia: "In casa ancora col Napoli!"

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Tommaso Starace continuerà a far parte del Napoli anche nella stagione del Centenario. Lo storico magazziniere azzurro lo annuncia.

Il Napoli potrà contare ancora sulla presenza di Tommaso Starace, autentica istituzione dello spogliatoio azzurro. Già nella scorsa stagione si era parlato della possibilità di un suo pensionamento, ma lo storico magazziniere continuerà ad accompagnare la squadra almeno nelle partite casalinghe. A comunicarlo è stato lo stesso Starace attraverso il proprio profilo Instagram: "Sono felice! Sarò presente in casa anche quest'anno! E porterò con me 49 anni di ricordi... I volti di tutti quei ragazzi che ho visto crescere. Gli abbracci. Le risate. Le vittorie. Gli spogliatoi. Le trasferte".

Starace: "Ancora con il mio Napoli, abbiamo un Centenario da vivere"

Un legame lungo quasi mezzo secolo quello tra Starace e il Napoli, celebrato dallo storico magazziniere con parole cariche d'emozione: "E soprattutto l'affetto di chi, in tutti questi anni, mi ha fatto sentire parte di una famiglia perché non smetti mai di appartenere alla storia che hai vissuto. E io quella storia la porterò dentro di me per tutta la vita. Oggi sono ancora qui. Ancora accanto ai ragazzi. Ancora con il mio Napoli. Forza ragazzi, abbiamo un Centenario da vivere insieme!".