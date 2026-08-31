Dal Brasile al Maradona, papà Giovane: "Oggi ho vinto il titolo più grande"

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Il padre di Giovane Santana è arrivato dal Brasile per vederlo giocare al Maradona: sui social la dedica emozionante dell'attaccante.

La sconfitta per 2-1 contro il Como ha lasciato grande amarezza in casa Napoli, ma per Giovane Santana do Nascimento la giornata resterà comunque indimenticabile. Sugli spalti del Maradona c'era infatti suo padre, arrivato direttamente dal Brasile per vederlo giocare con la maglia azzurra. "Oggi ho avuto il piacere di guardare da dentro il campo e vederti lì a sostenermi! Papà, sono immensamente grato a Dio per aver permesso sia a te che a me di vivere questo momento. Non so cosa Dio abbia in serbo per me nel calcio, ma sono riuscito a realizzare uno dei miei sogni più grandi: vederti seduto sugli spalti di uno stadio e di una squadra storica come il Napoli", ha scritto su Instagram.

Giovane al papà: "Ce l'abbiamo fatta"

L'attaccante ha poi ricordato quando il padre lo accompagnava sui campetti in Brasile: "Oggi ho vinto il titolo più grande della mia vita: alzare la testa e vederti lì, proprio come tutte le altre volte che l'ho alzata nel campetto sotto casa. E tu eri lì in tutte le partite, a gridare, a incoraggiarmi e a dirmi 'tu ce la puoi fare'. Ce l'abbiamo fatta papà! Ce l'abbiamo fatta... Ti amo papà". Infine un messaggio ai suoi follower: "Non rinunciate ai vostri sogni, tutto nella vita è possibile! Grazie Dio".