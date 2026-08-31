Ziliani: "Napoli di Allegri già sembra la fotocopia del suo brutto Milan"

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Il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un post su X dopo la vittoria del Como contro il Napoli: "Dopo due giornate il sospetto è forte: il Napoli di Allegri sembra la fotocopia del Milan di Allegri, la squadra che giocò il peggior calcio del campionato. Nell’anno del centenario, non il massimo Dopo i 3 punti sgraffignati a Marassi con l’aiuto dello stellone, il comandante Max s’inchina al Como di Fabregas e al calcio “da Circo” che lui tanto deride. Tracce di gioco: zero virgola zero. Una squadra in catalessi che ricorda sinistramente l'orrido Milan by Allegri della stagione scorsa Credo sarete d’accordo: nessuna squadra di alta classifica negli ultimi vent’anni ha giocato un calcio peggiore di quello esibito nella stagione scorsa dal Milan di Massimiliano Allegri. Una ci è andata vicina: la Juventus dell’Allegri bis, quella del triennio 2021-2024 che mostrò un calcio orrendo, sì, ma non orripilante come quello del Milan 2025-26. Dice: provateci voi a giocare bene con una squadra dall’organico mediocre qual era quello del Diavolo di un anno fa: tra infortuni e buchi nella rosa Allegri è andato avanti 38 giornate aggrappandosi a Atekhame e Estupinan, a Fullkrug e Nkunku, mica a Nesta e Maldini, a Inzaghi e Shevchenko. Rilievo fondato: obiezione accolta.

E tuttavia, anche se il calcio non è matematica e ogni giudizio è opinabile, tutto si può dire oggi della nuova squadra allenata da Allegri, il Napoli, tranne che abbia un organico di scarsa qualità. Come ha fatto notare Fabregas nel post partita di Napoli-Como giocata ieri, nel secondo tempo nel tentativo di rimediare allo svantaggio di 1-2 Allegri ha fatto entrare DeBruyne, Alisson Santos, Spinazzola, Neres e Lucca; che erano partiti in panchina perchè gli undici mandati in campo all’inizio erano per Max migliori o in migliori condizioni di forma. Ebbene, come già era successo nella giornata d’esordio a Marassi, ma stavolta contro un avversario - il Como - di livello decisamente superiore al Genoa, pur col ben di Dio che De Laurentiis gli ha messo a disposizione Allegri ha fatto il copia e incolla di Marassi...".