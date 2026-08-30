Palmeri: “Ci vuole fegato per pensare che Allegri oggi sia migliore di Fabregas”

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Il Napoli perde la prima partita stagionale al Maradona, contro un Como aggressivo e organizzato. Tutti i gol si esauriscono nel primo tempo, a Baturina risponde Hojlund e poi Douvikas riporta avanti i suoi, ma anche nella ripresa il canovaccio non cambia se non negli ultimi minuti: la squadra di Max Allegri attende nella propria metà campo e gli uomini di Cesc Fabregas mantengono il pallino del gioco.

A parlare del match è stato Tancredi Palmeri, giornalista Sportitalia, che sul suo profilo X nel post-partita ha tratto un giudizio sui rispettivi allenatori: "Comunque ci vuole del gran fegato non dico a sostenere ma anche solo a pensare che in questo momento Allegri possa essere un allenatore migliore di Fabregas".