Azzi: "Arrivo di Conte ha attutito l'amarezza, ma per voltare pagina servono lavoro e pazienza"

"Il Napoli in campo il 10 agosto per una gara ufficiale è il primo prezzo da pagare alle follie della scorsa stagione".

Manca pochissimo all'esordio ufficiale del Napoli di Antonio Conte, gli azzurri scenderanno in campo alle 21.15 contro il Modena per i 32esimi di Coppa Italia.

Marco Azzi, giornalista di Repubblica, commenta così su X: "Il Napoli in campo il 10 agosto per una gara ufficiale è il primo prezzo da pagare alle follie della scorsa stagione, conclusa da campioni d'Italia con l'uscita dall'Europa. L'euforia per l'arrivo di Conte ha attutito l'amarezza, ma per voltare pagina servono lavoro e pazienza".