Azzi: "Bravo a Gattuso che ha capito l'esistenza di un buco nero nello spogliatoio"

Dopo la grandissima vittoria del Napoli sulla Juventus per 2-1, il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha detto la sua in merito al successo dei partenopei: "Sono tornati gli abbracci ed è tornato il Napoli. Complimenti a Gattuso per aver capito che c'era un buco nero nello spogliatoio, al di là del modulo e della preparazione fisica. Avanti tutta, adesso: il tempo c'è"

