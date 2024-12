Azzi fiducioso: "Il blackout della ripresa non cancella gli ottimi segnali del 1T"

vedi letture

Il Napoli supera in trasferta il Genoa per 2-1 e rimane in scia all'Atalanta capolista. A parlare del match è stato il giornalista di Repubblica Marco Azzi, che sul suo profilo X scrive: "La paura passerà e la lezione sarà utile per il futuro, ma il blackout della ripresa non cancella le sensazioni ottime date dal Napoli nel primo tempo. La squadra sta crescendo e 38 punti in 17 giornate cominciano a essere davvero tanti".