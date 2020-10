Azzi: "Gattuso ha sfruttato al massimo l'organico, il turnover funziona"

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha commentato la vittoria del Napoli contro la Real Sociedad attraverso Twitter: "Vittoria di grande spessore, contro una squadra forte e in un bellissimo stadio. Il turn over funziona e Gattuso ha fatto bene a cambiare 7 titolari, sfruttando al massimo il suo organico. Il Napoli è attrezzato per giocarsela su tutti i fronti".

