Azzi: "Il Napoli dà il meglio quando ha meno da perdere, davanti agli ostacoli mancano cattiveria e malizia"

"7 ko in casa su 9 sono una prova, non un indizio".

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha commentato su Twitter la sconfitta degli azzurri al Maradona contro il Milan: "Il Napoli dà il meglio nelle difficoltà, quando si sente spalle al muro e ha meno da perdere. 7 ko in casa su 9 sono una prova, non un indizio. Davanti agli ostacoli più alti mancano cattiveria e malizia, ma anche la leggerezza necessaria per reagire alle pressioni".