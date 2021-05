Azzi: "Mazzoleni cancellò rigore al Benevento, alla Juve Irrati ha dato lo stesso! Ci spieghino..."

La Juventus batte l'Inter tra le polemiche per un arbitraggio pessimo di Gianpaolo Calvarese, coadiuvato malissimo dal VAR Massimiliano Irrati. Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, raffronta quanto accaduto ieri allo Stadium e quello che si è visto invece tra Benevento e Cagliari la settimana scorsa e sui social scrive così: "Immagino che oggi il capo degli arbitri e il designatore spiegheranno perché Mazzoleni ha fatto cancellare il rigore di Benevento e Irrati se n'è guardato bene per quello di Torino. In fiduciosa attesa, chiedo a qualche giovane di buona volontà d'insegnarmi le regole di Fortnite".

