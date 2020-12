Azzi: "Nessuno ha la forza per stravincere col calendario disumano, ma il Napoli è primo..."

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha commentato su Twitter il pareggio del Napoli in Olanda contro l'AZ Alkmaar: "Nessuno ha la forza per stravincere, col calendario disumano di questa stagione e 3 gare a settimana. Gattuso fa bene a pretendere più continuità, ma nonostante gli alti e bassi (pure di stasera) il Napoli è primo nel girone di Europa League e virtualmente secondo in campionato".

