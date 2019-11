Azzi: "Professorini disquisiscono sul fallo commessoda Llorente, vi posto un'altra foto..."

Il giornalista del quotidiano Repubblica, Marco Azzi, ha scritto un post sui social: "Da due giorni leggo professorini che disquisiscono sul fallo commesso (e secondo loro non subito) da Llorente. Opinioni. Io invece vi posto la foto di un "fatto": il piede sinistro di Callejon in area, che non può essere sfuggito alla tecnologia di Var e tv. Professorini, allora?".

