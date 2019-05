Azzi scrive a Sarri: "Goditi la Premier, tornare in Italia sarebbe un passo indietro!"

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha parlato attraverso Twitter, soffermandosi sul successo del Chelsea di Sarri in Europa League: "Grazie per le emozioni e la bella notte di festa! Secondo me alla fine Abramovic non ti molla ed è un bene per tutti, in primis per te: dal punto di vista professionale e umano. Goditi la Premier League, caro Maurizio, tornare in Italia sarebbe un passo indietro".

