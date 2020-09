Azzi: "Vicenda Milik non fa bene al calcio, è solo un braccio di ferro per soldi"

Il giornalista di Repubblica, Marco Azzi, ha scritto un post sui social: "La vicenda Milik ha un retrogusto insipido (anche giornalisticamente) e non fa bene al calcio: trattandosi solo di un esasperato braccio di ferro per i soldi. Dubito che ai tifosi interessi chi lo vincerà, fosse per me su questa manfrina farei calare subito il sipario".

La vicenda #Milik ha un retrogusto insipido (anche giornalisticamente) e non fa bene al calcio: trattandosi solo di un esasperato braccio di ferro per i soldi. Dubito che ai tifosi interessi chi lo vincerà, fosse per me su questa manfrina farei calare subito il sipario #Napoli pic.twitter.com/Y4GPrinKBb — Marco Azzi (@marcoazzi66) September 22, 2020