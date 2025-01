Bargiggia attacca Conte: "Sa solo chiedere giocatori fregandosene delle finanze del club!"

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, si è scagliato contro Antonio Conte in seguito alla notizia della cessione di Kvaratskhelia e alle parole del tecnico in conferenza stampa: "Il lupo Conte perde il pelo ma non il vizio: capace solo di chiedere giocatori su giocatori, nessun cedibile, fregandosene delle finanze di chi lo paga e del Napoli. Come alla Juventus, mollata il secondo giorno di ritiro, l'Inter e poi i club in Premier League", ha scritto il collega su X.

