Bargiggia: "Conte sta preparando il campo per andare alla Juve, contatti continui con Chiellini!"

vedi letture

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, dopo la sconfitta del Napoli si è espresso così a mezzo social: "Cosa aspetta il Napoli ad esonerare Conte? Nessun progresso sul campo, continue dichiarazioni per incendiare il pozzo. Conte sta semplicemente preparando il campo per andare via dal Napoli a fine stagione e trasferirsi alla Juventus al posto di Spalletti. Continui i contatti con Chiellini".

Hai la nostra app gratuita? Allora puoi attivare anche le notifiche push per essere informato - oltre che dei risultati delle gare del Napoli - anche delle notizie dell'ultim'ora più importanti selezionate dalla nostra redazione e riceverle senza neanche aprire l'app. Il servizio è naturalmente gratuito e va ad arricchire l'app più veloce, completa e scaricata sul calcio Napoli per IOS e Android. Ovviamente selezioneremo solo le notizie o l'ultim'ora imperdibili del giorno ed in ogni caso potrai disattivare la funzione in qualsiasi momento. Per attivare le notifiche push basta andare su Impostazioni ---> cliccare su "Notifiche" oppure sulla campanella da iOS (foto in basso)