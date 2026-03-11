Mido: "Licenziate chi ha preso Tudor! Sicuramente non ha mai visto la sua Juve"
Il tecnico del Tottenham ed ex Juventus Igor Tudor è sotto pressione, a maggior ragione dopo aver perso anche a Madrid in Champions League. Feroci critiche nei confronti del tecnico croato, che da quando siede sulla panchina degl Spurs ha perso 4 partite su 4.
Mido, ex stella egiziana proprio del Tottenham, è andato giù durissimo nei confronti dell'allenatore degli Spurs: "Chiunque abbia nominato Tudor deve essere licenziato perché sono sicuro che non ha mai visto la Juventus sotto la sua gestione!! È uno dei peggiori allenatori in circolazione! Nessuna tattica, nessun piano di gioco e gestione umana zero!! Non riesce a gestire la pressione e non sa gestire i media!! Per favore, licenziatelo oggi, non domani!! Non c'è più tempo per le stronzate... il club non merita questa me**a!".
Whoever appointed #Tudor must get the sack cause I’m sure he never watched #Juventus under him!! He is one of the worst coaches around! No tactics no Game plan and man to man management 0!! Can’t handle the pressure and can’t deal with the media!! Plz sack him today not…— Mido (@midoahm) March 11, 2026
