Regalo speciale per Alisson Santos: il brasiliano in versione 'Simpson'

Regalo speciale per Alisson Santos, esterno brasiliano del Napoli: il giocatore ha ricevuto il suo ritratto in versione personaggio dei Simpson, la celebre serie animata statunitense. L’opera è stata realizzata da Stefano Monda, in arte Steart, noto per i suoi ritratti personalizzati e la creatività nel reinterpretare volti famosi in chiave cartoon.

Il messaggio dell’artista

L’incontro tra Alisson e l’artista è stato immortalato sui social insieme al ritratto, accompagnato da un messaggio speciale: “Tela per il mio fratello Alisson Santos. Ho incontrato una persona fantastica. Grazie per l'ospitalità, fratello. Sei un vero talento. Ci vediamo presto”. Un gesto che sottolinea non solo la stima per le qualità del giocatore, ma anche il legame umano nato tra i due.