Pistocchi si sbilancia: "Il Napoli può vincerle tutte e fare 86 punti! Se sarà Scudetto..."

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Pistocchi su X: "Il Napoli può fare 30 punti sui 30 disponibili": il giornalista apre alla clamorosa rimonta Scudetto con il rientro di Lukaku e De Bruyne

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato le possibilità del Napoli di insidiare Milan e Inter in vetta alla classifica. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sarebbe una impresa, perché 11 punti di distacco sono tanti, ma con il rientro di Lukaku, Anguissa e De Bruyne, il Napoli può fare 30 punti sui 30 disponibili, arrivando a quota 86. Dipenderà da Inter e Milan se sarà zona Champions o…", le sue parole riferendosi a una clamorosa rimonta Scudetto.

La corsa Scudetto può riaprirsi: Napoli e Milan sperano di insidiare l'Inter

Con i recuperi di elementi chiave come Lukaku, Anguissa e De Bruyne, gli azzurri potrebbero riscoprirsi un'insidia concreta per le rivali nella corsa al titolo. La Serie A, a dieci giornate dalla fine, resta un campionato aperto almeno per quanto riguarda la lotta alla seconda posizione, con Milan e Napoli in pochi punti che comunque non tolgono gli occhi dall'Inter capolista. La squadra di Antonio Conte, decimata dagli infortuni per gran parte della stagione, adesso ha un finale di stagione con la rosa finalmente (quasi) al completo e ciò potrebbe cambiare radicalmente i valori in campo. La matematica non condanna nessuno, e in un campionato imprevedibile come quello italiano, ogni punto perso dalle big può riaprire scenari che sembravano già scritti.