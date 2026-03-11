Varriale: "Visto Tudor e Palladino? ADL si tenga stretto a vita Conte!"

vedi letture

Enrico Varriale, giornalista, ha scritto un post sui social per commentare i ko di Tottenham e Atalanta in Champions: "Viste anche le "prodezze" di 2 allenatori che sono stati il passato prossimo, Tudor, e il presente del campionato italiano, Palladino, i tifosi del Napoli dovrebbero pregare mattina e sera perché Antonio Conte resti a vita sulla panchina del club di De Laurentiis".

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.